Elazığ'da kaybolan kadın, naylona sarılı gömülmüş halde bulundu

Kasım ayından bu yana kayıp olarak aranan kadının, son olarak aracına bindiği şahıs tarafından öldürülüp, naylona sarılıp 1,5 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı.

6 ay önce Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Bu kapsamda emniyet ve jandarma taradından oluşturulan özel ekip, Apaydın'ı arama çalışmalarını başlattı.

Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi.

İHA'nın aktarımlarına göre, Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi.

Kaybolmadan önce ziynet eşyalarını ve evini sattığı belirlendi

Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu.

Katil, kadını öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti

6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve birçok kişi gözaltına alındı. Nihat Cav, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü ve Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

Kadavra köpekleri ile yapılan ilk aramada Apaydın'ın cesedi bulunamayınca Nihat Cav, güvenlik önlemleri altında olay yerine götürülerek yer tespiti yapıldı.

Ceset naylona sarılı halde bulundu

Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi naylon poşetlere sarılı bir şekilde 1,5 metre derinlikte bulundu. Apaydın'ın cenazesi otopsi için Elazığ'a götürüldü.

Katilin yüklü miktarda borcu ortaya çıktı

Yapılan incelemede Nihat Cav'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Nihat Cav ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.