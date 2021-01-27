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- Elazığ'da kaybolan küçük çocuk, bitkin halde bulundu
Elazığ'da kaybolan küçük çocuk, bitkin halde bulundu
Dün gece saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, yaklaşık 2 saat sonra soğukta üşümüş ve bitkin halde jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
- DHA
- 27.01.2021 - 13:37
- Güncelleme : 27.01.2021 - 14:05
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Ömer Asaf Uçar'ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.
Bölgede jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu.
AİLEDEN TEŞEKKÜR
Hastaneye götürülen çocuk, yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.