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    Elazığ'da kaybolan küçük çocuk, bitkin halde bulundu

    Dün gece saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, yaklaşık 2 saat sonra soğukta üşümüş ve bitkin halde jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 14:05
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    Elazığ'da kaybolan küçük çocuk, bitkin halde bulundu

    Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Ömer Asaf Uçar'ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.

    Bölgede jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu.

    AİLEDEN TEŞEKKÜR

    Hastaneye götürülen çocuk, yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Elazığ da kaybolan küçük çocuk, bitkin halde bulundu #1

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