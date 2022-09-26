Elazığ’da kayınvalide ve baldız katili kendini savundu

Elazığ’da kayınvalide ve baldız katili kendini savundu

Kayınvalidesi ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık, kendisine hakaret ettikleri için silahla ateş ettiğini söyledi.

Dehşete düşüren olay, Elazığ’da yaşanmıştı…

F.A. adlı şahıs, 4 Nisan 2022’de merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan kayınvalidesinin evine iftara gitmiş, burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıkmıştı.

Kayınvalide ve baldız can verdi

Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırmıştı.

Kayınvalide ve baldızın can verdiği olay sırasında F.A.’nı nevde bulunan yeğeni ise yaralanmıştı.

İlk duruşma

Cinayetler sonrası gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve bir diğer şüpheli T.A.'nın ilk duruşması görüldü.

Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan şüpheliler F.A. ve T.A. ile sanık ve tanık avukatları katıldı.

‘Hakaret ettiler’

Duruşmada F.A., kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini söyledi.

F.A. ayrıca paniklediğini ve bundan dolayı 112 ekiplerini aramayı unuttuğunu da dile getirdi.

T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını savundu.

İHA’nın haberine göre yapılan savunmaların ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.