- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ’da kayınvalide ve baldız katili kendini savundu
Elazığ’da kayınvalide ve baldız katili kendini savundu
- 26.09.2022 - 10:43
Dehşete düşüren olay, Elazığ’da yaşanmıştı…
F.A. adlı şahıs, 4 Nisan 2022’de merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan kayınvalidesinin evine iftara gitmiş, burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıkmıştı.
Kayınvalide ve baldız can verdi
Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırmıştı.
Kayınvalide ve baldızın can verdiği olay sırasında F.A.’nı nevde bulunan yeğeni ise yaralanmıştı.
İlk duruşma
Cinayetler sonrası gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve bir diğer şüpheli T.A.'nın ilk duruşması görüldü.
Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan şüpheliler F.A. ve T.A. ile sanık ve tanık avukatları katıldı.
‘Hakaret ettiler’
Duruşmada F.A., kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini söyledi.
F.A. ayrıca paniklediğini ve bundan dolayı 112 ekiplerini aramayı unuttuğunu da dile getirdi.
T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını savundu.
İHA’nın haberine göre yapılan savunmaların ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.