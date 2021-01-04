Telefonunu kaybettiği için korkup evden kaçan çocuk, iz takip köpeği ile arama yapan jandarma tarafından 6 saat sonra 4 kilometre uzakta bulundu.

Elazığ'ın Akcakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde ailesiyle kalan 13 yaşındaki A.A., akşam saatlerinde evden çıkarak bir daha dönmedi.

Çocuklarının dönmemesi üzerine aile, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Hem aile hem de bölgeye gönderilen çok sayıda jandarma ekibi, iz takip köpeği "Dost" ve drone ile aranmaya başladı.

4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında sabaha karşı kayıp çocuk, evinden 4 kilometre uzakta iz takip köpeği tarafından bulundu. Jandarma ekipleri tarafından alınan çocuk, ailesine teslim edildi.

Elazığ'da kayıp çocuk, iz takip köpeğiyle bulundu VİDEO







TELEFONUNU KAYBETTİĞİ İÇİN KORKTU

Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı birimi tarafından bulunan A.A. ile yapılan görüşmede, telefonunu kaybettiği için ailesinden korktuğu ve bu nedenle evden kaçtığı öğrenildi.



