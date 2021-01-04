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- Elazığ'da kayıp çocuk, iz takip köpeğiyle bulundu
Elazığ'da kayıp çocuk, iz takip köpeğiyle bulundu
- İHA
- 04.01.2021 - 11:48
- Güncelleme : 04.01.2021 - 11:55
Elazığ'ın Akcakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde ailesiyle kalan 13 yaşındaki A.A., akşam saatlerinde evden çıkarak bir daha dönmedi.
Çocuklarının dönmemesi üzerine aile, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Hem aile hem de bölgeye gönderilen çok sayıda jandarma ekibi, iz takip köpeği "Dost" ve drone ile aranmaya başladı.
4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında sabaha karşı kayıp çocuk, evinden 4 kilometre uzakta iz takip köpeği tarafından bulundu. Jandarma ekipleri tarafından alınan çocuk, ailesine teslim edildi.
Elazığ'da kayıp çocuk, iz takip köpeğiyle bulundu VİDEO
TELEFONUNU KAYBETTİĞİ İÇİN KORKTU
Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı birimi tarafından bulunan A.A. ile yapılan görüşmede, telefonunu kaybettiği için ailesinden korktuğu ve bu nedenle evden kaçtığı öğrenildi.