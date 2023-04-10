İHA

Elazığ’da hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede bulunan bir dükkandan ateş sesleri duyuldu.

Dükkana gelen kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ’da kimliği belirsiz bir kişi dükkana silahla saldırdı: 1 yaralı