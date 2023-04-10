Elazığ’da kimliği belirsiz bir kişi dükkana silahla saldırdı: 1 yaralı

İHA
Elazığ’da hareketli dakikalar yaşandı.
Bölgede bulunan bir dükkandan ateş sesleri duyuldu.
Dükkana gelen kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak kaçtı.
Hastaneye kaldırıldı
Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.