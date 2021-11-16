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- Elazığ'da korkan koyunlar izdihama neden oldu
Elazığ'da korkan koyunlar izdihama neden oldu
Bulgurcuk köyünde gece saatlerinde duydukları sesten korkan küçükbaş hayvanlar, izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda 16 koyun telef oldu.
- İHA
- 16.11.2021 - 16:34
- Güncelleme : 16.11.2021 - 16:43
Elazığ Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde küçükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Oruç, hayvanlarını ağıldan çıkarmak için yanlarına gitti.
Koyunların telef olduğunu gören adam, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.
SESTEN KORKUP TELEF OLDULAR
Bunun üzerine ağılda inceleme yapan Oruç, gece koyunların dışardan duydukları sesten korkarak yaşadıkları izdiham dolayısıyla telef olduğunu tespit etti.
Oruç, telef olan hayvanları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdikten sonra toplayarak ağıldan çıkardı.
Elazığ'da korkan koyunlar izdihama neden oldu