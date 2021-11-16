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Elazığ'da korkan koyunlar izdihama neden oldu

Elazığ'da korkan koyunlar izdihama neden oldu

Bulgurcuk köyünde gece saatlerinde duydukları sesten korkan küçükbaş hayvanlar, izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda 16 koyun telef oldu.