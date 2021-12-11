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    Elazığ'da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu

    Yayla köyüne yolunu şaşırarak inen dağ keçisini gören köy halkı, hayvanı olası bir saldırıya karşı korumak adına başında nöbet tuttu.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 11:28
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    Elazığ'da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu

    Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yayla köyünde yolunu şaşırarak köye inen dağ keçisi, köylüler tarafından korumaya alındı.

    EKİPLERE BİLDİRİLİDİ

    Vatandaşlar durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Elazığ da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu #1

    BAŞINDA NÖBET TUTTULAR

    Dağ keçisini köpeklerin saldırısından korumak isteyen köylüler, hayvanın başında ekipler gelene kadar nöbet tuttu.

    Bölgeye gelen ekipler sağlık kontrolünün ardından dağ keçisini tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

    Elazığ'da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu VİDEO

    Elazığ da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu #2

    Elazığ da köye inen dağ keçisi köylüler tarafından korundu #3

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