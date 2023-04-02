Elazığ'da kripto borsasında para kaybeden genç ailesinden 5 kişiyi öldürdü Kripto borsasında para kaybederek, borç istemek için ailesinin evine giden genç adam burada ailesiyle kavga ederek pompalı tüfekle 5 kişiyi vurdu.

DHA

Elazığ'da akıllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi.

Hüseyin Fırat isimli adam kripto borsasında para kaybetti.

Bunun üzerine 31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında yaşayan ailesinin yanına gitti.

Burada Borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ederek dehşet saçtı.

Yanında bulunun pompalı tüfeği yakınlarına sıktı.

Doğal gaz ihbarı yapıldı

Doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

5 kişiyi öldürdü

Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı.

Ölen kişilerin babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi.

Yanyana defnedildiler

Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.