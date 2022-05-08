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Elazığ'da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı
Kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.
- 08.05.2022 - 13:22
Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'ndaki iki farklı kuyumcu sahte altın suretiyle 15 bin TL dolandırıldı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
3 kişinin Malatya'ya kaçtığı öğrenildi
İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda 2’si kadın 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerin olayın ardından araçla Malatya’ya gittiği belirlendi.
Aynı gün Malatya’da yapılan çalışmalar doğrultusunda şüpheliler yakalanarak Elazığ’a getirildi.
1 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.