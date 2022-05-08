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    Elazığ'da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı

    Kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.
    • 08.05.2022 - 13:22
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    Elazığ'da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı

    Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'ndaki iki farklı kuyumcu sahte altın suretiyle 15 bin TL dolandırıldı.

    İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    3 kişinin Malatya'ya kaçtığı öğrenildi

    İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda 2’si kadın 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerin olayın ardından araçla Malatya’ya gittiği belirlendi.

    Aynı gün Malatya’da yapılan çalışmalar doğrultusunda şüpheliler yakalanarak Elazığ’a getirildi.

    1 kişi tutuklandı

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elazığ da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı #1


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