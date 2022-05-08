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Elazığ'da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı

Elazığ'da kuyumcuları dolandıran şahıslar yakalandı

Kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.