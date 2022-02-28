Elazığ'da kuzen kavgası: 1 ölü

Aynı binada yaşayan 2 kuzenin kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü. Göğüsünden bıçak darbesi alan kişi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Elazığ’da aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.’yi karnından ve göğsünden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı.

BAKKAL SAHİBİ AYAĞINDAN BIÇAKLANDI

Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.’nin bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZ ALTINDA

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KUZENİNİN BIÇAKLADIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karnından ve göğsünden bıçaklanan M.C., Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.