Sürücünün kontrolünden çıkan meşrubat yüklü tır yola devrildi. Meşrubatların etrafa saçılmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Elazığ’ın Maden ilçesi yakınlarında seyir halinde olan A.K. idaresindeki meşrubat yüklü tır, kontrolden çıkıp yola devrildi.

Meşrubatlar yola yayılınca, sadece küçük araçların geçebileceği bir mesafe açık kaldı. Tır, kamyon, otobüs gibi büyük araçlar beklemek zorunda kaldı.

Yolda, uzun araç kuyruğu oluştu.

Ulaşım, 2 saatte normale döndü

DHA’nın haberine göre; kazayı yaralı atlatan A.K., Maden Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırın vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım 2 saat sonra normale döndü.

Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi VİDEO

