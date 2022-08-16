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    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi

    Sürücünün kontrolünden çıkan meşrubat yüklü tır yola devrildi. Meşrubatların etrafa saçılmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
    • 16.08.2022 - 17:42
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    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi

    Elazığ’ın Maden ilçesi yakınlarında seyir halinde olan A.K. idaresindeki meşrubat yüklü tır, kontrolden çıkıp yola devrildi.

    Meşrubatlar yola yayılınca, sadece küçük araçların geçebileceği bir mesafe açık kaldı. Tır, kamyon, otobüs gibi büyük araçlar beklemek zorunda kaldı.

    Yolda, uzun araç kuyruğu oluştu.

    Ulaşım, 2 saatte normale döndü

    DHA’nın haberine göre; kazayı yaralı atlatan A.K., Maden Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırın vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım 2 saat sonra normale döndü.

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi VİDEO

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #1

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #2

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #3

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #4

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #5

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #6

    Elazığ’da, meşrubat yüklü tır yola devrildi #7


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