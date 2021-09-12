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- Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparken, 1 kişi ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İHA
- 12.09.2021 - 14:37
- Güncelleme : 12.09.2021 - 14:38
Elazığ Koçharmanı köyü yakınlarında 61 KT 837 plakalı otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı.
YARALIYA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı VİDEO