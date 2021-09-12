Haberler

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparken, 1 kişi ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.