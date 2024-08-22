Elazığ'da mezarlıktaki çeşmenin hortumunu çaldılar Bir mezarlıkta bulunan ve mezarların sulanması için kullanılan çeşmenin hortumu çalındı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

İHA

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Nazaruşağı mezarlığında bulunan çeşme hortumu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Sabah mezarlığa giden vatandaşlar, her gün mezarlıkların sulanması için kullandıkları hortumun olmadığını fark etti.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Kendi imkanları ile mezarlarını sulayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, maddi bir değeri olmayan ama mezarların sulanması için kullanılan hortumun ne amaçla çalındığını anlayamadıklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)