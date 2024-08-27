Elazığ'da mezarlıktan poşete sarılı bebek cesedi çıkarıldı Kentin tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlık içerisinde, poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.

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İHA

Merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa büyüklerinin mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete bir cisim gördü.

Şahıs durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu tespit ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete atılarak toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KORKTUM, EKİPLER BEBEK CESEDİ DEDİ"

Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, “Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim.

Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Biz hemen jandarma ekiplerine bildirdik” dedi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)