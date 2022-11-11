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    Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

    Seyir halinde ilerlerken tartışan iki minibüs şoförü, geldikleri son durakta kavga etti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 11.11.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:15
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    Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

    Elazığ'da İcadiye Mahallesi’nde bulunan minibüs durağında, öğlen saatlerinde ortam gerildi.

    Doğukent ve Ulukent seferi yapan iki minibüs şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışma, şoförlerin son durak olan Hozat Garajı’na gelmesiyle kavgaya dönüştü.

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    DHA'nın haberine göre; tekme ve yumruklarla kavga eden şoförleri çevredekiler ayırdı.

    Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada VİDEO

    Elazığ da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada #1

    Elazığ da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada #2

    Elazığ da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada #3

    Elazığ da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada #4


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