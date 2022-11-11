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Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

Elazığ'da minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

Seyir halinde ilerlerken tartışan iki minibüs şoförü, geldikleri son durakta kavga etti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.