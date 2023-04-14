AA
Elazığ'da görenleri korkutan bir kaza meydana geldi.
Nusret Tuğrul'un kullandığı 61 ABB 884 plakalı motosiklet, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi'nde durakta yolcuların indiği sırada 23 ADC 154 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet midibüsün altında sıkıştı.
2 kişi ağır yaralandı
Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altında sıkışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi çıkarıldı.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.