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    Elazığ'da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri

    Ailesinin yanına gitmek için bilet alan hemşire, yola çıkmadan önce evinde hayatını kaybetti. Genç hemşirenin, diyetisyende çektiği videoya ulaşıldı.
    • 01.12.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:31
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    Elazığ'da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri

    Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana’ya gitmek için bilet aldı.

    Bugün otobüsle Adana’ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Ailesinin merak ederek aradığı arkadaşları Bulut’un evine gitti.

    Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları, Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Evinde ölü bulundu

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Diyetisyende çekildiği video bulundu

    Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

    Elazığ'da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri VİDEO

    Elazığ da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri #1

    Elazığ da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri #2

    Elazığ da ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri #3


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