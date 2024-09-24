Elazığ'da operasyon: 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İHA
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...
Bu kapsamda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.
24 BİN 864 ADET SENTETİK ECZA MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda, 444 kutu içerisinde toplamda 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Ayrıca, yakalanan 2 şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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