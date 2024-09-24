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Elazığ'da operasyon: 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Elazığ'da operasyon: 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 444 kutu içerisinde toplamda 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.