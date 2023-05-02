DHA
Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkiinde Elazığ yönüne giden, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 16 MAF 01 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek yaklaşık 150 metre sürüklenip takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 29 yaşındaki Mustafa Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İki yaralı hastaneye kaldırıldı
İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cenazesi morga götürüldü
Kurt'un cenazesi de otopsi için morga götürüldü.