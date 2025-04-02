Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 4’ü çocuk 9 yaralı

DHA

Bugün öğleden sonra Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karagedik mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 LT 291 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan 4’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.