Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Burgurcuk köyü mevkisinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)