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    Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Anayolda yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • 15.12.2022 - 05:09
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    Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Elazığ-Bingöl karayolunun 35. kilometresinde, anayolda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir’e (56), 23 KD 270 plakalı otomobil çarptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bendeni, otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

    Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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