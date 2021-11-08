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    Elazığ'da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti

    Elazığ-Çemişgezek kara yolunda otomobil, tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Üngüzek çifti hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 11:44
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    Elazığ'da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti

    Elazığ'da Hasan Üngüzek yönetimindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, kendisiyle aynı yönde giden 23 LV 449 plaklalı tıra arkadan çarptı.

    Otomobil hurdaya dönerken, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    ÇİFT, HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobi içerisindeki Hasan (62) ve Sevgi Üngüzek (65) çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Elazığ da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti #1

    2 KİŞİ YARALI

    2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2 kişi de yaralı tespit edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Üngüze çiftinin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

    Elazığ da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti #2

    Elazığ da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti #3

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