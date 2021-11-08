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- Elazığ'da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti
Elazığ'da otomobille tıra çarpan evli çift hayatını kaybetti
Elazığ-Çemişgezek kara yolunda otomobil, tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Üngüzek çifti hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
- DHA
- 08.11.2021 - 11:10
- Güncelleme : 08.11.2021 - 11:44
Elazığ'da Hasan Üngüzek yönetimindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, kendisiyle aynı yönde giden 23 LV 449 plaklalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil hurdaya dönerken, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
ÇİFT, HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobi içerisindeki Hasan (62) ve Sevgi Üngüzek (65) çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
2 KİŞİ YARALI
2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2 kişi de yaralı tespit edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Üngüze çiftinin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.