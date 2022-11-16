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    Elazığ'da oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü öldü

    Kupa kısmının açılmasıyla çocuk parkına dalan kamyonetin sürücüsü, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 16.11.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:59
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    Elazığ'da oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü öldü

    Elazığ’da Abdullahpaşa Mahallesi'nde 5 gün önce Mehmet Yılmaz (48) yönetimindeki kamyonet, kupasının açılması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı.

    Şans eseri parkta çocukların olmadığı kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

    Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    5 gün sonra hayatını kaybetti

    Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre Yılmaz, hastanede 5 gündür süren yaşam savaşını bugün kaybetti.

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