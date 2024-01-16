Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı

İHA
Elazığ'da yangın paniği yaşandı.
Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, park halindeyken motor kısmından bir anda yanmaya başladı.
İtfaiye müdahale etti
Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İnceleme başlatıldı
Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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