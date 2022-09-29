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    Elazığ'da pikap kazası: 5 kişi yaralandı

    Aksaray Mahallesi üzerinde ilerleyen pikap kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 29.09.2022 - 16:07
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    Elazığ'da pikap kazası: 5 kişi yaralandı

    Elazığ'ın Aksaray Mahallesi üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Güney Çevre yolu üzerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıktı.

    Bu esnada araç, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

    Kazada 5 kişi yara aldı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet kazada 5 kişi yaralandı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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