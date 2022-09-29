Elazığ'da pikap kazası: 5 kişi yaralandı

Aksaray Mahallesi üzerinde ilerleyen pikap kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Güney Çevre yolu üzerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıktı.

Bu esnada araç, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada 5 kişi yara aldı

İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet kazada 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.