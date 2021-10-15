Elazığ’da piyasa değeri yüksek olan 3 araç kundaklandı

4 saat içerisinde yakın mesafelerde bulunan otomobiller, bilinmeyen nedenle kundaklanarak kullanılamaz hale geldi. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da gece saatlerinde Fevzi Çakmak ve İzzetpaşa Mahallelerinde 3 araç kundaklandı.

23 BY 817, 23 S 0043 ve 23 ABE 531 araçlarda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, ekipler ise olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

3 aracın da aynı şahıs tarafından kundaklandığı belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışmalari neticesinde A.B. isimli zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan saldırganın üzerinde 2 çakmak, 1 kutu kibrit ve yanıcı madde bulundu.

Piyasa değeri yüksek olan otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.





"BİZ İNSANLARA HİZMET ETMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYORUZ"

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman, "2 yıldır araçlarımız boşta olmasına rağmen bir aydır faaliyetlerimiz başladı, okullarımız açıldı hizmet vermek isterken böyle bir olumsuzlukla karşılaştık. Olayın hangi sebeple olduğunu henüz öğrenmiş durumda değiliz. Şehrin dört bir tarafında sokaklarında her çeşit insanımız mevcut. Artık kundaklama mı veya herhangi bir şey mi bilmiyoruz ama esnaflarımızın bu şehirde kimseyle bir husumeti olmamıştır. Bu konuyla ilgili emniyet ekiplerimizden aydınlatılmasını bekliyoruz.

Aldığım duyuma göre, bu araçla birlikte 4 aracın kundaklandığından bahsediliyor ama gerçek bilgi olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir şey varsa eğer şehrimiz için içler acısı bir durumdur. O zaman biz daha araçlarımızı dışarı bırakmayalım. Biz burada insanlarımıza hizmet etmek için bu işi yapıyoruz. Bu araç 2019 model, bugünkü değeri 35- 40 bin TL değerindedir. Bu adam en az 1 ay işinden oldu. Devlet büyüklerimiz inşallah desteklerini sağlayacaktır." dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



