Elazığ'da sağanak yağış altında dakikalarca kavga ettiler Elazığ’da sudan sebepten dolayı çıkan tartışmada komşular yağmur altında dakikalarca kavga etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi Polis Oral Ergin Sokak'ta duvarda yaşanan su sızıntısından dolayı komşular arasında tartışma çıktı.

Sokağa taşınan tartışma, kavgaya dönüştü. iki gurup, sağanak yağış altında dakikalarca kavga etti.

Sudan sebepten dolayı çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kavgaya karışanlar paketlendi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan taraflar ise ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.