Elazığ'da sağlık personeli kardeşi tarafından bıçaklandı

Doğukent Mahallesin'de kardeşiyle tartıştığı sırada bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde, sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda büyümesiyle gözü dönen M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Evde bağırarak kanlar içerisinde kalan kadın yere yığıldı.

Sesi duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı hayatını kaybetti

Duran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Duran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre, kaçan şüpheli M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.