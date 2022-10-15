Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.900
-1.49%
BTXN Coin
9.66
4.88%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Elazığ'da sağlık personeli kardeşi tarafından bıçaklandı

    Doğukent Mahallesin'de kardeşiyle tartıştığı sırada bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti.
    • 15.10.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da sağlık personeli kardeşi tarafından bıçaklandı

    Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde, sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın bir anda büyümesiyle gözü dönen M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Evde bağırarak kanlar içerisinde kalan kadın yere yığıldı.

    Sesi duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kadın hastaneye kaldırıldı

    Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Duran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden Duran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre, kaçan şüpheli M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Elazığ da sağlık personeli kardeşi tarafından bıçaklandı #1

    Elazığ da sağlık personeli kardeşi tarafından bıçaklandı #2


    Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi
    Gündem

    Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

    Yusuf Erdoğan: Hedef yine şampiyonluk
    Avrupa Ligi

    Yusuf Erdoğan: Hedef yine şampiyonluk

    Avusturya'da Nazi propagandası yapanlar memur olamayacak
    Dünya

    Avusturya'da Nazi propagandası yapanlar memur olamayacak

    Görüş Bildir