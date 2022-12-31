Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ’da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya uygulaması TikTok videosu için yaptıkları pes dedirtti.

Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın TikTok için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

Alışveriş arabasını sedye olarak kullanıp TikTok çektiler

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personel, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çekti.

İHA'nın aktardığına göre görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Elazığ'da sağlıkçılar yoğun bakım ünitesinde TikTok videosu çekti VİDEO