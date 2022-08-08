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    Elazığ'da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı

    Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen şahıs, yolda yürüyen kadına çarptı. Sürücünün 305 promil alkollü olduğu belirlendi.
    • 08.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:24
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    Elazığ'da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı

    Elazığ’da, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta gündüz vakti alkol alıp sarhoş olan M.Ö. isimli sürücü, yolda yürüyen bir kadına çarptı.

    Kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre; yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Alkollü sürücüye tepki

    Araçtan inen alkollü sürücü, oluşan tepkiler üzerine polis ekipleri tarafından tekrar araca bindirildi. Aracın içerisindeki alkol şişeleri görüntüye yansırken sürücü daha sonra polis aracına alındı.

    Elazığ da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı #1

    Ehliyetine el konuldu

    Polis ekiplerinin alkometre ile ölçüm yaptığı sürücü, 305 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konan sürücü, polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Elazığ da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı #2

    Elazığ da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı #3

    Elazığ da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı #4

    Elazığ da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı #5


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