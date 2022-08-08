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- Elazığ'da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı
Elazığ'da, sarhoş sürücü yolda yürüyen kadına çarptı
- 08.08.2022 - 17:16
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:24
Elazığ’da, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta gündüz vakti alkol alıp sarhoş olan M.Ö. isimli sürücü, yolda yürüyen bir kadına çarptı.
Kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İHA’nın haberine göre; yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü sürücüye tepki
Araçtan inen alkollü sürücü, oluşan tepkiler üzerine polis ekipleri tarafından tekrar araca bindirildi. Aracın içerisindeki alkol şişeleri görüntüye yansırken sürücü daha sonra polis aracına alındı.
Ehliyetine el konuldu
Polis ekiplerinin alkometre ile ölçüm yaptığı sürücü, 305 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konan sürücü, polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.