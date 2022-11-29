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    Elazığ'da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü

    Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce şehit olan Elazığlı jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlu için türkü yazdı. Bestelenen türkü dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
    • 29.11.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:00
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    Elazığ'da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü

    Mardin’in Derik ilçesinde 7 yıl önce yürütülen hendek operasyonlarında, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir şehit düştü.

    Şehidimizin annesi Aynur Aydemir, şehit oğlu için türkü yazdı.

    Duygu dolu anlar yaşandı

    Ardından bestelenen türkü, şehidin dayısı Evre Kara tarafından okundu.

    İHA'nın haberine göre türküyü dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #1

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #2

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #3

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #4

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #5

    Elazığ da şehit annesinden oğluna duygulandıran türkü #6


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