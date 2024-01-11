İHA
Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.
Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez olayın adresi Elazığ...
Demirlere tutunarak yolculuk etti
Kent merkezinde bulunan Sanayi Mahallesi'nde sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti.
Kameralara yansıdı
O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.
Gözden kayboldu
Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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