Elazığ'da sigara izmariti yangına sebep oldu Sigara izmaritinin atılması sonucu otluk alanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

İHA

Türkiye'de yangınlar devam ediyor...

Yaşanan yangınlarla mücadeleler sürerken bir diğer yandan da yeni yangınlar meydana geliyor.

Dikkatsiz vatandaşların sebep olduğu yangınlar artarken bir yeni olayın adresi Elazığ oldu.

Sigara izmariti yangına sebep oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde, yoldan geçen bir kişinin sigara izmaritini atması sonucu otluk alan alev aldı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verip söndürmek için harekete geçti.

Yangın kontrol altına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.