Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü Husumetli 2 grubun silahlı kavgasında başından vurulan Mirza Kılıç öldü, kuzeni Ali Kılıç bacağından yaralandı.

DHA

Elazığ'ın Akçakiraz beldesi Kıraç Mahallesi'nde Mirza Kılıç ve kuzeni Ali Kılıç, caddede yürürken husumetli oldukları ileri sürülen Nurettin Y. ve akrabası Mehmet Y. ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Mehmet Y., yanında taşıdığı silahı çıkarıp Mirza Kılıç'ı başından, Ali Kılıç'ı da bacağından yaraladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mirza Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Nurettin Y. ile Mehmet Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.