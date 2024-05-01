Elazığ'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadın yaralandı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.

İHA

Elazığ Şehit İlhanlar Caddesi’nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, taraflardan biri yanında bulunan silahını ateşledi.

Kurşun, yoldan geçen kadını yaraladı

Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)