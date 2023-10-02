Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların çekildiği kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)