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    Elazığ'da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

    Yan yolda meydana gelen trafik kazasını gören yaşlı kadın, belediye otobüsünde fenalaşarak bayıldı. Şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.12.2022 - 20:27
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    Elazığ'da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

    Elazığ’da, halk otobüsünde yolculuk yapan yaşlı kadın, yan yolda meydana gelen trafik kazasını görünce birden fenalaşarak bayıldı.

    Otobüsteki yolcuların müdahalesine rağmen yere düşen kadının durumunu gören şoför Şevket Yılmaz, otobüsü durdurup aldığı ilkyardım eğitimine göre yolcuyu kontrol etti.

    Şoför rotayı hastaneye çevirdi

    Ardından yolculardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasını isteyen şoför, bu sırada zaman kaybetmemek adına yakında bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesine doğru yöneldi.

    Otobüsün tabelasını kapatan ve dörtlü ikaz lambalarını yakan duyarlı şoför, güzergahından çıkarak kadını hastaneye yetiştirdi.

    Kadının durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; kadın, sağlık çalışanları tarafından otobüsten indirilerek acil servise alındı.

    Yaşanan bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansırken kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #1

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #2

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #3

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #4

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #5

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #6

    Elazığ da şoför, otobüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #7


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