Elazığ'da sucuktan kurtçuk çıktı Elazığ'da marketten aldığı sucukların içinden çıkan kurtçukları sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, denetimlerin artırılmasını istedi.

İHA

Market ürünlerinden böcek, yabancı madde vs. çıkması, sosyal medyada sık sık gündeme gelen konulardan.

Son olay Elazığ'da yaşandı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

Kızartılan sucuklardan kurtçuk çıktı

Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaştı: Denetimler artsın

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini belirtti.