Elazığ'da sucuktan kurtçuk çıktı

İHA
Market ürünlerinden böcek, yabancı madde vs. çıkması, sosyal medyada sık sık gündeme gelen konulardan.
Son olay Elazığ'da yaşandı.
Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.
Kızartılan sucuklardan kurtçuk çıktı
Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.
Sosyal medyada paylaştı: Denetimler artsın
Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Vatandaş, yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini belirtti.