Elazığ'da tamamen yıkılamayan hasarlı binanın ilginç hali 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar alan 8 katlı binanın çatısı, yıkım çalışmasında tek kolonun üzerinde kaldı.

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İHA

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılıyor.

Bir yandan enkaz kaldırılıyor, bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor bir diğer yandan da kalıcı konutlar hızla inşa ediliyor.

Bu kapsamda Elazığ’da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

Çatı kolon üstünde kaldı

Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi Üryan Baba Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.

Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, kolon kısmına denk gelen çatının havada kalması ilginç görüntüler oluşturdu.

Ayakta kalan çatı, drone ile havada görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)