İHA
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılıyor.
Bir yandan enkaz kaldırılıyor, bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor bir diğer yandan da kalıcı konutlar hızla inşa ediliyor.
Bu kapsamda Elazığ’da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Çatı kolon üstünde kaldı
Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi Üryan Baba Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.
Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, kolon kısmına denk gelen çatının havada kalması ilginç görüntüler oluşturdu.
Ayakta kalan çatı, drone ile havada görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)