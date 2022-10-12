İzzet Paşa Mahallesi'nde çevrede bulunan vatandaşları düşünmeyen bir tamirat ustası, eline aldığı enerji panelini çatıdan aşağı bıraktı. O anlar kayıt altına alındı.

Elazığ İzzet Paşa Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında güneş enerjisi tamiratı yapan işçi, korku dolu anlara sebep oldu.

Tamiratı yapan işçi, umursamazca çatının ucuna gelerek eline aldığı enerji panelini aşağı attı.

Güneş panelini metrelerce yukarıdan bıraktı

İşçi bu davranışıyla vatandaşların canını adeta hiçe saydı.

Hiçbir önlem almadan çatıda rahat bir şekilde çalışan şahıs kendi canını tehlikeye atmanın yanı sıra aşağı attığı panel ile vatandaşların canını hiçe saydı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Elazığ'da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı VİDEO