Petrol
91.87
-2.57%
Euro
18.0132
-0.21%
Dolar
18.5767
-0.04%
Altın
996.63
0.07%
Borsa
3518
-1.51%
Bitcoin
359.690
0.05%
BTXN Coin
8.36
10.00%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Elazığ'da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı

    İzzet Paşa Mahallesi'nde çevrede bulunan vatandaşları düşünmeyen bir tamirat ustası, eline aldığı enerji panelini çatıdan aşağı bıraktı. O anlar kayıt altına alındı.
    • 12.10.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı

    Elazığ İzzet Paşa Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında güneş enerjisi tamiratı yapan işçi, korku dolu anlara sebep oldu.

    Tamiratı yapan işçi, umursamazca çatının ucuna gelerek eline aldığı enerji panelini aşağı attı.

    Güneş panelini metrelerce yukarıdan bıraktı

    İşçi bu davranışıyla vatandaşların canını adeta hiçe saydı.

    Hiçbir önlem almadan çatıda rahat bir şekilde çalışan şahıs kendi canını tehlikeye atmanın yanı sıra aşağı attığı panel ile vatandaşların canını hiçe saydı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    Elazığ'da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı VİDEO

    Elazığ da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı #1

    Elazığ da tamirat yapan usta güneş panelini çatıdan attı #2


    Bisiklet hırsızının taktiği hayrete düşürdü
    3. Sayfa

    Bisiklet hırsızının taktiği hayrete düşürdü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri
    Dünya

    Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri

    Görüş Bildir