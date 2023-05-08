Elazığ'da tarlada cansız beden bulundu

İHA
Elazığ'da şüpheli olay...
Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş bir tarlada vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri şahsın 66 yaşındaki Hıdır Akkoç olduğunu belirledi.
Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adamın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.