Elazığ'da tartışma kanlı bitti! Bıçaklayıp kaçtı... Yolda karşılaştığı ve tartışmaya başladığı kişiyi bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Elazığ İzzetpaşa Mahallesi’nde sokak ortasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi tartışmaya başladı.

İsimleri öğrenilemeyen ve yaşlarının genç olduğu belirlenen şahısların tartışması, kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Kavganın büyümesinin ardından bir kişi belinden çıkardığı bıçakla, tartıştığı kişiyi yaraladı.

Bıçaklayıp kaçtı

Daha sonra ise şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Yaşanan bıçaklı olay ise bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)