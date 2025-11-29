Abone ol: Google News

Elazığ'da tartıştığı kişinin otomobiline saldıran kadın kayda alındı

Elazığ'da tartıştığı kişinin otomobilin aynasını tekme atarak kıran, kapı ve camlarını yumruklayan kadın, cep telefonuyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 02:43
Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştığı kişinin bulunduğu otomobile saldıran kadın, tekme atarak otomobilin aynasını kırdı.

Otomobilin kapı ve camlarını yumrukladı.

OLAY ANI KAMERADA

Tehditlerin de olduğu tartışmada otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

