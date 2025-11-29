Elazığ'da tartıştığı kişinin otomobiline saldıran kadın kayda alındı

- Elazığ'da bir kadın, tartıştığı kişinin otomobiline zarar verdi.
- Kadın, otomobilin aynasını tekmeledi, kapı ve camlarını yumrukladı.
- Olay cep telefonuyla kaydedildi.
Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştığı kişinin bulunduğu otomobile saldıran kadın, tekme atarak otomobilin aynasını kırdı.
Otomobilin kapı ve camlarını yumrukladı.
OLAY ANI KAMERADA
Tehditlerin de olduğu tartışmada otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.