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    Elazığ'da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Yağmur beraberinde kazayı getirince tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 16.11.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 18:07
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    Elazığ'da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Elazığ'da K.Y. idaresindeki otomobil, yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Karşı şeritten gelen otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

    Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Elazığ da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, ambulanslara kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri yolu tek şeride düşürerek kontrollü geçişi sağladı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

    Elazığ da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2


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