Elazığ'da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yağmur beraberinde kazayı getirince tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da K.Y. idaresindeki otomobil, yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karşı şeritten gelen otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslara kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri yolu tek şeride düşürerek kontrollü geçişi sağladı.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.