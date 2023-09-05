Elazığ'da trafik kavgası: Sürücünün kafasına çekiçle vurdu

İHA
Elazığ'daki trafikte korku dolu anlar yaşandı.
Yerel bir kanalda çalışan Hüseyin Üğdül, trafikte seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen 23 HA 104 plakalı pikap sürücüsü ile tartışmaya başladı.
Kafasına çekiçle vurdu
Tartışmanın büyümesiyle pikapta bulunan kişiler, araçtan inerek Üğdül’ün kafasına çekiçle vurup olay yerinden kaçtı.
Olaya şahitlik eden eşi Ebru Üğdül’ün haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.