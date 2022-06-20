Trafikte kavgaya tutuşan iki sürücü kameraya yansıdı. Vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

Trafikte yol verme meselesi nedeniyle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga, Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde kameraya yansıdı.

İki sürücü tartıştı

Trafikte seyir halinde olan iki araç şoförü, yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle olay, bir anda tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgaya tutuştular

İHA'nın haberine göre, çıkan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

O anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da trafikte yol verme kavgası ViDEO