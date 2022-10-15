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Elazığ'da trafo yüklü tır devrildi
Güney Çevreyolu üzerinde ilerleyen tır şoförü kontrolünü kaybetti. İçerisinde trafo bulunan tır yan yattı.
- 15.10.2022 - 15:20
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trafo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü tedavi altında
Kazada hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.