Elazığ'da trafodan çıkan kıvılcım 70 dönümlük ekili alanı kül etti Karakoçan ilçesinde trafodan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, 70 dönümlük ekili alan küle döndü.

İHA Havaların ısınması ile birlikte yangınlar sık yaşanmaya başladı. Özellikle dünya gıda kıtlığı konusunda büyük bir darboğazdayken Türkiye'nin önemli tarım alanlarında sık sık yangınlar çıkıyor. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Gölpınar Mahallesi’nde trafodan sıçrayan kıvılcımlar ekili alanları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri sevk edildi Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Çevredeki vatandaşların katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. 70 dönüm ekili alan kül oldu Yangında yaklaşık 70 dönümlük ekili alanın kül olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.