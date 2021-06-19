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- Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 19.06.2021 - 12:12
- Güncelleme : 19.06.2021 - 12:21
Elazığ’ın Baskil ilçesi Demireller Sokak’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi.
Duramayan tren, kadına çarptı.
Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRENİN ÇARPMA ANI KAMERADA
Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı VİDEO
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.