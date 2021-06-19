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    Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 12:21
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    Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Elazığ’ın Baskil ilçesi Demireller Sokak’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki E.Y., trenin geldiği esnada raylara geçerek hareketsiz bir şekilde bekledi.

    Duramayan tren, kadına çarptı.

    Makinistlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    TRENİN ÇARPMA ANI KAMERADA

    Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kadının hareketsiz durduğu ve trenin çarpma anı ise kamera saniye saniye yansıdı.

    Elazığ'da raylarda hareketsiz duran kadına tren çarptı VİDEO

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #1

    Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #2

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