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Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise kameraya yansıdı.